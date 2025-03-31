"Евертон" шокував сумою збитків: скільки втратив клуб Миколенка за минулий сезон

Хоча "іриски" й зафіксували зростання доходів на 14,7 млн фунтів стерлінгів – до 186,9 млн, проте клуб завершив період із чистими збитками у 53,2 млн. Втім, це прогрес порівняно з минулим фінансовим роком, коли збитки склали 89,1 млн у британській валюті.

У попередньому фінансовому році, який охоплює період з липня 2023-го по червень 2024-го, клуб декларує прибуток від трансферів у розмірі 48,5 мільйона фунтів.

Доходи від трансляцій у сезоні-2023/24 збільшилися на 13,2 млн, порівняно з попереднім та склали 129,2 мільйона фунтів.

Доходи від спонсорства, реклами та мерчандайзингу у сезоні-2023/24 становили 21,6 млн фунтів, інші комерційні доходи – 17 млн фунтів, а проведення домашніх матчів принесло клубу 19,1 млн фунтів стерлінгів.

Водночас борг клубу зріс до 567,3 млн (у сезоні-2022/23 ця сума становила 330,6 млн). Це пояснюється інвестиціями в склад команди та розвиток стадіону, а також покриттям операційних витрат клубу.

Однак, як зазначається, після зміни власника "Евертон" завершив рефінансування та погашення попередніх зобов'язань. Крім того, безвідсотковий акціонерний кредит Bluesky Capital Limited був конвертований у капітал, що зміцнило фінансову стабільність клубу.

Зазначимо, що у вересні 2024 року "Евертон" отримав нового власника. Ним став американський мільярдер Ден Фрідкін. Його компанія Friedkin Group придбала контрольний пакет акцій та перебрала на себе одноосібне керівництво "ірисками".

Клуб дістався Фрідкіну у важкому становищі, з багатомільйонними боргами. "Евертон" неодноразово штрафували за порушення фінансових правил АПЛ.

Friedkin Group також є власником італійської "Роми", кольори якої захищає інший українець – Артем Довбик.

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб з Ліверпуля. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця). В сезоні-2025/26 планує переїхати на "Бремлі-Мур Док" (майже 53 тисячі місць).

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні-1984/85 тріумфували в європейському Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні-2004/05. У нинішній кампанії "іриски" йдуть 15-ми.