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Эверест закрыли из-за коронавируса

Новости » Общество     13.03.2020 - 13:52
Эверест закрыли из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter/amic)

Непал приостановил выдачу разрешений до 30 апреля

Правительство Непала отменило все разрешения на восхождения на Эверест с 14 марта по 30 апреля из-за распространения короанвируса в мире. Об этом сообщает BBC.

Также Непал приостановил на этот период выдачу туристических виз.

"Мы решили отменить все туристические визы до 30 апреля. На данный момент все выданные разрешения и разрешения, которые еще должны быть выданы на сезон Эвереста 2020 года, будут отменены", - сообщили в непальском правительстве.

На данный момент в Непале зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что ежегодно Непал зарабатывает около 4 млн долларов выдавая разрешения на альпинизм.

До этого экспедиции на Эверест с северной стороны горы отменил Китай.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 случая коронавируса. Из них 68324 (53,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 411 случаев в 116 странах.

Также сообщалось, что из-за распространения коронавируса будет отложен запланированный саммит между Китаем и Европейским Союзом, который должен был пройти в Пекине в конце марта.

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