Эвакуированные из Уханя сдадут анализы на коронавирус

Эвакуированные из китайского Уханя граждане сегодня, 22 февраля, сдадут кровь для исследования на присутствие коронавируса COVID-2019. Об этом во время брифинга в Кабмине заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Коваля, всех эвакуированных граждан, которые находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", проверят на коронавирус с помощью украинских тест-систем.

"На сегодняшний момент разработана украинская тест-система, и с помощью этой тест-системы будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме этого, уже было несколько поставок от ВОЗ. Сейчас, сегодня продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах на территории медицинского центра были обеспечены все условия санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Эвакуированных из города Ухань граждан (102 человека) разместили в отдельном здании с ограниченным доступом.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что самолет и автобусы, которыми украинцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. Аваков отметил, что автобусы "прошли тройную экспозицию".