Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов ОРВИ, - Гончарук

Фото: эвакуация украинцев (РБК-Украина)

По его словам, люди в полной безопасности

Все эвакуированные с китайского Уханя люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, в настоящее время эвакуированные люди в полной безопасности.

"Говорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под физической охраной и надзором медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства", - заверил Гончарук.

Он сообщил, что на территории объекта для охраны людей остается 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев - в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

"Трое медицинских работников, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - добавил премьер.

Напомним, что после экстренного заседания в Новых Санжарах вечером 20 февраля премьер-министр Гонарук заявил, что для эвакуации готовились три основные локации, однако не назвал их. Также он заверил о санитарно-эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах.

Ранее сообщалось, что в правительстве ограничили информацию относительно места расположения эвакуированных украинцев из Китая. чтобы избежать провокаций и из соображений безопасности.