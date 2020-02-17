Эвакуация украинцев из Уханя: на борт не будут допускать людей с симптомами ОРВИ

При эвакуации украинцев из Уханя на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина готовится к эвакуации украинцев, а их прибытие ожидается в четверг.

"Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф", - заявил он.

По словам Ляшко, медики будут все время на борту и проводить наблюдение всех, кто будет в обсерваторе.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут", - уточнил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

Отметим, на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.