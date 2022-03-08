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Эвакуация из Сум. Оккупанты открыли хаотичную стрельбу и скрылись, - глава ОВА

Автор: Анна Шиканова

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по маршруту следования "зеленого коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Как сообщает глава ОВА, на выезде из Сум не было боя или перестрелки. Оккупанты выехали на своей технике и открыли хаотичную стрельбу.

"Была стрельба на выезде из Сум. Это не был бой, не была перестрелка. Это шла техника РФ в сопровождении танка, а на броне сидели люди. Они вели свою артиллерию. А когда увидели наш блокпост, то открыли хаотичную стрельбу, по полю, по деревьям, в небо", - сообщил Живицкий.

Он добавил, что оккупанты уехали, а эвакуация населения продолжается.

"Испугались и ушли в сторону объездной. Сейчас ситуация по трассе спокойная. Зеленый коридор как был, так и есть. Формируются колонны из частных автомобилей", - сказал глава ОВА.

Он попросил забирать по дороге женщин и детей, если будет такая возможность. И сохранять спокойствие.

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Напомним, ранее мы писали о том, что эвакуация из Сум приостановлена - по маршруту зеленого коридора началась стрельба.

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