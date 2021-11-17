ЕВА призвала власть не списывать грузовые вагоны и не создавать на рынке дефицит подвижного парка

Речь идет, в частности, о просьбе отойти от каскадного способа списания вагонов и установить коэффициент на продление срока службы для некоторых видов вагонов. Ведь согласно текущей редакции проекта, к 2028 году будет ожидаться списание 75 тыс. вагонов, что составляет 43% рабочего грузового парка. В результате этого дефицит вагонов вырастет до 48 тыс. единиц.

"В то же время списание вагонов будет происходить без оценки их реального технического состояния, которое необязательно зависит от срока эксплуатации. Это, в свою очередь, не отвечает установившейся международной практике, по которой возраст вагонов имеет второстепенное значение. Поэтому Ассоциация предлагает отказаться от каскадного способа списания и установить ограничения на продление срока службы только для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы, а для цистерн - на уровне коэффициента 2,5 от нормативного срока их службы", - указывают в ЕВА.

Также в ассоциации призвали разрешить использование вагонов, срок службы которых был продлен до момента вступления в силу проекта приказа, а также - не вводить ограничения по предельному сроку службы для специализированных вагонов - цементовозов, окатышевозов и коксовозов. Эти типы вагонов уже дефицитны: их обновление крайне проблематично из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где могут использоваться такие вагоны.

"По подсчетам экспертов Комитета по логистике Ассоциации, для замещения списанных вагонов бизнес должен потратить более 107 млрд грн. Для компаний, еще не полностью восстановившихся после влияния пандемии, это будет дополнительной финансовой нагрузкой. К тому же, неоправданным - ведь со стороны Мининфраструктуры не приведено достаточного обоснования того, что б/у вагоны с проведенным капитальным ремонтом выходят из строя быстрее, чем новые.

Именно поэтому, поддерживая необходимость модернизации парка грузовых вагонов, ЕВА отмечает: замена старых вагонов новыми должна происходить взвешенно и согласованно со всеми участниками рынка грузовых перевозок и не представлять угрозы для целых отраслей экономики Украины.