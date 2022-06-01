ЕВА обратилась к власти с налоговыми инициативами

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) обратилась к главе налогового комитета ВР, министру экономики, и министру финансов с предложениями по внесению изменений в Налоговый кодекс. В частности, относительно телекоммуникационных услуг, налогообложения украинцев в других странах, и упрощения уплаты благотворительных взносов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЕВА.

"Принятие этих изменений будет способствовать восстановлению производства, наращиванию экспорта, удовлетворению спроса украинских потребителей и, как следствие, восстановлению экономики, сохранению рабочих мест, налоговых поступлений в госбюджет и усилению благотворительной деятельности", - объясняют участники бизнес-сообщества.

Так, в частности, в ЕВА предложили на государственном уровне определить статус граждан Украины, которые вынужденно из-за войны находятся за пределами Украины, но продолжают получать доходы от украинских компаний. Этот вопрос необходимо урегулировать на международном уровне, что позволит избежать двойного налогообложения доходов граждан Украины и потерь поступлений в бюджет Украины.

Кроме того, в нынешних условиях целесообразно не начислить налог на доходы физических лиц на заработную плату и материальную помощь лицам, которые обитают (обитали) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия, и которые вынужденно покинули место проживания в связи с проведением боевых действий в таких населенных пунктах. Это поможет сохранить средства и вложить их в восстановление хозяйственной деятельности наиболее пострадавших предприятий, и продолжение выплат таким работникам;

Также ЕВА предлагает предоставить право юридическим лицам (на общей системе налогообложения) по собственному решению не платить единый социальный взнос за наемных работников, которые были призваны во время мобилизации на военную службу в ВСУ, и упростить регулирование рынка корпоративных платежных карточек - для развития сферы корпоративных платежных инструментов и уменьшения доли наличного оборота в пользу безналичного.

В бизнес-сообществе призвали власти также урегулировать налогообложение безвозмездно предоставленных услуг операторами электронных коммуникаций, чтобы поддержать телекоммуникационную отрасль.

Также в контексте благотворительной деятельности ЕВА предлагает дать неприбыльным организациям возможность передавать денежные средства не только на специальные счета НБУ, но и всем военным формированиям, учреждениям, организациям и органам власти, определенным пунктом 63 подраздела 4 раздела ХХ НКУ.

В бизнес-сообществе выразили надежду, что все предоставленные предложения будут учтены в ближайшее время, а тесное сотрудничество власти и бизнеса приблизит победу на экономическом фронте, что будет способствовать победе ВСУ на передовой.

Напомним, по данным ЕВА, потери украинского бизнеса за два месяца войны превысили $518 млн: в апреле работали в полном объеме лишь 28% компаний. Основными потребностями бизнеса остаются доступ к финансам, логистические маршруты, и сохранение ключевых сотрудников для функционирования бизнеса.