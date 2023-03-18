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EUROFER закликав посилити санкції проти експорту російської металопродукції до Євросоюзу

Фото: EUROFER закликав посилити санкції проти експорту російської металопродукції до Євросоюзу (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) виступила за посилення санкцій проти експорту російської металопродукції та залізорудної сировини до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора EUROFER Акселя Еггерта.

"Я обговорював санкції проти експорту російської сталі та сировини до ЄС з українським бізнесом і з Метінвестом зокрема. Мова йде про 40 сировинних матеріалів, що надходять з Росії та України до металургійної промисловості ЄС. Ми маємо допомогти. Це дуже важливо - допомогти Україні вийти з цієї жахливої ситуації, а в Європі знову запанував мир", - сказав Еггерт.

За словами Еггерта, санкції, які спочатку стосувалися експорту понад 5 млн тонн російської металопродукції, а потім напівфабрикатів та залізорудної сировини, впливають і на роботу компаній-членів асоціації, яким у цих складних умовах потрібно знайти ресурси для виробництва.

"Це нелегке завдання, але його треба виконати. Нам потрібно перекрити грошові потоки до росії. Тільки це може рано чи пізно закінчити війну", - додав гендиректор EUROFER.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що шляхом заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця.

Своєю чергою, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.

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