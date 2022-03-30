UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕЦБ ожидает замедления инфляции, несмотря на скачок цен после вторжения России в Украину

Фото: глава ЕЦБ Кристин Лагард (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на продукты питания и энергоносители в еврозоне должны перестать расти. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что что должно помочь еврозоне избежать сочетания стагнации роста и высокой инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лагард сказала, что прогноз по инфляции сейчас неустойчив, поскольку продолжающаяся война в России против Украины вынуждает экономистов постоянно пересматривать свои экономические прогнозы.

Но она ожидает, что цены на энергоносители и продовольствие, достигшие нового максимума после вторжения России, стабилизируются, хотя и на высоком уровне.

"Мы знаем, что в этом году вы увидите более высокую инфляцию, в этом нет сомнений, - сказала Лагард. - Но мы также видим, что некоторые из тех факторов, которые сегодня подпитывают инфляцию, энергия и продукты питания, останутся высокими. Но мы не прогнозируем, чтобы они продолжали двигаться все выше и выше".

Она признала, что еврозона сталкивается с более медленным ростом и более высокой инфляцией, но все же считает, что может избежать "стагфляции", которую она определила как "устойчивый спад экономики и высокую инфляцию, которая продолжает расти".

ЕЦБ сворачивает годы сверхагрессивных стимулов перед лицом удивительно высокой инфляции, но ему еще предстоит повысить процентные ставки - в отличие от многих его коллег, включая Федеральную резервную систему США и Банк Англии.

Центральный банк еврозоны заявил, что его программа покупки облигаций, предназначенная для закачки денег в финансовую систему, завершится летом, а через некоторое время после этого последует первое повышение ставок более чем за десять лет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз