ЕЦБ ожидает замедления инфляции, несмотря на скачок цен после вторжения России в Украину

Лагард сказала, что прогноз по инфляции сейчас неустойчив, поскольку продолжающаяся война в России против Украины вынуждает экономистов постоянно пересматривать свои экономические прогнозы.

Но она ожидает, что цены на энергоносители и продовольствие, достигшие нового максимума после вторжения России, стабилизируются, хотя и на высоком уровне.

"Мы знаем, что в этом году вы увидите более высокую инфляцию, в этом нет сомнений, - сказала Лагард. - Но мы также видим, что некоторые из тех факторов, которые сегодня подпитывают инфляцию, энергия и продукты питания, останутся высокими. Но мы не прогнозируем, чтобы они продолжали двигаться все выше и выше".

Она признала, что еврозона сталкивается с более медленным ростом и более высокой инфляцией, но все же считает, что может избежать "стагфляции", которую она определила как "устойчивый спад экономики и высокую инфляцию, которая продолжает расти".

ЕЦБ сворачивает годы сверхагрессивных стимулов перед лицом удивительно высокой инфляции, но ему еще предстоит повысить процентные ставки - в отличие от многих его коллег, включая Федеральную резервную систему США и Банк Англии.

Центральный банк еврозоны заявил, что его программа покупки облигаций, предназначенная для закачки денег в финансовую систему, завершится летом, а через некоторое время после этого последует первое повышение ставок более чем за десять лет.