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На этой неделе Норвегия ужесточит карантин из-за всплеска COVID

Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что на этой неделе страна будет еще больше ужесточать ограничения из-за COVID. Таким образом власти хотят ограничить распространение вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ситуация серьезная. Распространение инфекции слишком велико, и мы должны принять меры, чтобы ограничить это развитие", - сказал норвежский политик.

Отмечают, что Норвегия устанавливает рекордные показатели как по количеству новых инфекций COVID-19, так и по количеству госпитализаций, отчасти из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

В понедельник, 13 декабря, Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) рекомендовал правительству действовать незамедлительно.

"Отсутствие действий сейчас может привести к серьезным негативным последствиям для общества, а не только для служб здравоохранения и муниципалитетов", - завили в FHI.

Напомним, Австрия завершила локдаун для вакцинированных от коронавируса на большей части территории. Строгие правила действовали три недели.

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