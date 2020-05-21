Этот продукт поможет избежать ожирения и диабета: доступен всем и каждый день

Ученые выяснили, что те люди, которые употребляют в пищу как минимум две порции молочных продуктов, меньше рискуют получить метаболический синдром. Именно он является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

К такому выводу пришла группа ученых из Университета Макмастера (Канада). Причем лучше отдать предпочтение "молочке" с "нормальной" жирностью, а не обезжиренным вариантам, пишет журнал BMJ Open Diabetes Research & Care.

Ученые сделали выборку из 147,8 тысяч жителей разных стран, которая показала, что употреблять молочные продукты обычной жирности в достаточном количестве необходимо. При отказе от "молочки", возрастает риск развития метаболического синдрома, когда избыток жира накапливается в брюшной полости, возникает гипертония и повышается сахар.

Группа исследователей подвергла анализу диету женщин и мужчин 21 страны в Европе, Азии и Америке в возрасте от 35 до 70 лет. Выяснилось, что одна порция молока (250 мл) и одна чайная ложка сливочного масла или же 40 г сыра каждый день снижают риск получить метаболический синдром (скопление жира на талии, высокое давление, уровень сахара, концентрация жиров и липопротеинов высокой плотности в крови).

У людей, которые ежедневно употребляли минимум две порции "молочки" реже диагностировали диабет и гипертонию.

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