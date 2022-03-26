Это война на уничтожение, - Ермак о стремлении РФ ликвидировать Украину
Война, которую Россия ведет против Украины - это не просто война за территории или ресурсы. Это карательная агрессия, которая Обусловлена стремлением вернуть отступников, восставших против "русского мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в видеовстрече Atlantic Council.
"Для путинского режима Украина - это ересь. Буквально. А война против нее - это война религиозная. Это война на уничтожение. Цель России - уничтожить Украину. Как народ, живущий по собственным обычаям. Как политическую нацию, которая сама выбирает ценности. Как суверенное государство, само определяющее свой путь", - заявил Ермак.
Он также добавил, что в его словах нет преувеличения, поскольку именно это имело в виду российское руководство, которое годами говорило об "одном народе". Кроме того, в кремле Украину называли "историческим фантомом" и "даже не государством".
Напомним, Ермак заявил, что Израиль может стать гарантом безопасности Украины.
Ранее Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина.
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