Это война на уничтожение, - Ермак о стремлении РФ ликвидировать Украину

Война, которую Россия ведет против Украины - это не просто война за территории или ресурсы. Это карательная агрессия, которая Обусловлена ​​стремлением вернуть отступников, восставших против "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в видеовстрече Atlantic Council.

"Для путинского режима Украина - это ересь. Буквально. А война против нее - это война религиозная. Это война на уничтожение. Цель России - уничтожить Украину. Как народ, живущий по собственным обычаям. Как политическую нацию, которая сама выбирает ценности. Как суверенное государство, само определяющее свой путь", - заявил Ермак.

Он также добавил, что в его словах нет преувеличения, поскольку именно это имело в виду российское руководство, которое годами говорило об "одном народе". Кроме того, в кремле Украину называли "историческим фантомом" и "даже не государством".