Это очень вкусно! Лобода раскрыла секрет своей диеты (фото)

Лобода призналась, что помогает ей сохранять чудесную фигуру
Светлана Лобода порадовала поклонников новым снимком и призналась, что вынуждена сидеть на диете. Певица в сети также назвала свой нынешний рацион, который позволяет ей поддерживать замечательную форму. В Instagram артистка спросила фанов, чем же они лакомятся во время диеты.
На снимке Света в милой шляпе сидит на диване, накинув на плечи жилет. Она склонилась над блюдом с вилкой в руке, и... хоть выражения лица певицы не вино, но вид у нее явно решительный.
"У меня диета. Рыба и пшеничная каша", - призналась звезда в собственных временных "неудобствах".
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Также артистка спросила своих поклонников, что им по вкусу.
"А что любите вы?" - поинтересовалась Светлана, сопроводив пост хештэгом "береги себя смолоду".
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети живо откликнулись на сообщение и в комментариях перечислили собственные любимые блюда. Также подписчики Лободы "посочувствовали" ей и отметили превосходную форму артистки и осыпали ее комплиментами.
Фото: скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно Светлана Лобода взбудоражила умы поклонников горячими снимками с отдыха на греческом отдыхе Миконос, восхищая стройной фигурой в купальнике.
Также мы писали о том, что на днях Светлана Лобода восхитила поклонников снимком в купальнике нюдового оттенка с необычным принтом.
Добавим, ранее Светлана Лобода вызвала споры в сети своим оригинальным серебристым нарядом с объемными руками.