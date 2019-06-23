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Это очень вкусно! Лобода раскрыла секрет своей диеты (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2019 - 22:57
Это очень вкусно! Лобода раскрыла секрет своей диеты (фото)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода призналась, что помогает ей сохранять чудесную фигуру

Светлана Лобода порадовала поклонников новым снимком и призналась, что вынуждена сидеть на диете. Певица в сети также назвала свой нынешний рацион, который позволяет ей поддерживать замечательную форму. В Instagram артистка спросила фанов, чем же они лакомятся во время диеты.

На снимке Света в милой шляпе сидит на диване, накинув на плечи  жилет. Она склонилась над блюдом с вилкой в руке, и... хоть выражения лица певицы не вино, но вид у нее явно решительный.

"У меня диета. Рыба и пшеничная каша", - призналась звезда в собственных временных "неудобствах". 

Это очень вкусно! Лобода раскрыла секрет своей диеты (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Также артистка спросила своих поклонников, что им по вкусу.

"А что любите вы?" - поинтересовалась Светлана, сопроводив пост хештэгом "береги себя смолоду".

Это очень вкусно! Лобода раскрыла секрет своей диеты (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети живо откликнулись на сообщение и в комментариях перечислили собственные любимые блюда. Также подписчики Лободы "посочувствовали" ей и отметили превосходную форму артистки и осыпали ее комплиментами.

  • Это очень вкусно!
  • Сало!
  • Пирожки;
  • Рыба очень полезна для женского организма;
  • Чудесная диета и очень вкусная;
  • Я вас понимаю. Когда патология желчного, диета это единственный и главный метод поддержки здоровья. Организм не может принимать жирную, жаренную пищу. Даже рыба нежирная - на пару или тушеная на воде. Сладости и выпечку нельзя. Только овощи и фрукты - выборочно. Сначала трудно, а потом даже страх появляется - " не навреди". Рис басмати, гречка, кукуруза и другие крупы. Тушеная или отварная индейка и курица. Труднее может быть сладкоежкам наверное. Всем крепкого здоровья и любви!
  • Светлана, ну почему пшеничная? Она же содержит глютен, который повышает инсулин и ведет к набору веса. Да и обработана раундапом или у вас органическая?
  • О, я много чего люблю, но больше всего я люблю это овощи, рыбу, и немного мяса...
  • У меня нет диеты, я просто люблю каши, овсяную особенно, супы разные ем каждый день, очень люблю селедку и овощные салаты;
  • Все! Но слежу за фигурой много двигаюсь;
  • Тебя люблю!
  • Ваши песни;
  • Сало, яйца и картофель;
  • Довольно таки вкусная диета!
 

Фото: скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Светлана Лобода взбудоражила умы поклонников горячими снимками с отдыха на греческом отдыхе Миконос, восхищая стройной фигурой в купальнике. 

Также мы писали о том, что на днях Светлана Лобода восхитила поклонников снимком в купальнике нюдового оттенка с необычным принтом.

Добавим, ранее Светлана Лобода вызвала споры в сети своим оригинальным серебристым нарядом с объемными руками.

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