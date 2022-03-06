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"Это сознательное убийство": Зеленский об анонсе РФ атаковать предприятия ОПК в Украине

Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Министерства обороны РФ об анонсе обстрелов украинских предприятий оборонного комплекса.

Об этом президент рассказал во время вечернего обращения.

"Большинство (предприятий ОПК. - Ред.) построены десятилетия назад, еще советской властью. Построены в городах. Сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей. Сотни тысяч живут рядом. И это убийство. Сознательное убийство", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ни один мировой лидер не отреагировал на такое заявление Минобороны РФ.

"Я не услышал ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что никакой реакции. Как будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Я надеюсь, что завтра вы это заметите, это скажете", - обратился президент к мировым лидерам.

Напомним, Россия заявила, что будет наносить новые удары по украинским предприятиям ОПК.

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Владимир Зеленский