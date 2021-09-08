"Это продлевает пандемию". ВОЗ критикует богатые страны за накопление COVID-вакцин

Как отметила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове: "это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию, и это приводит к гибели людей".

В ВОЗ отмечают, что глобальное неравенство вакцинации против COVID началось с самого начала иммунизации.

Организация призвала к справедливому распределению препаратов странам с низким уровнем доходов, поскольку несколько развитых стран уже иммунизировали большую часть своего населения и уже начали проводить ревакцинацию.

Ранее ВОЗ уже призвала богатые страны прекратить распространение бустерных доз от COVID с просьбой перенаправить излишки вакцин в бедные страны, чтобы иммунизировать 10% населения каждой страны до конца сентября.

В Организации привели статистику, согласно которой, в Африке было полностью вакцинировано всего 3% населения коронавируса, а 26 стран континента распространили меньше половины своих вакцин.