Вот это поворот: победитель "Зважені та щасливі" признался в любви участнице "Холостяка"

Участник шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон и победитель первого проекта Николай Ворошнов поделился с поклонниками счастливой новостью - у украинского воина-богатыря начались романтические отношения с Ириной Скориковой из романтического реалити "Холостяк-3".

Молодой человек решился на откровенное признание в самую "тематическую" дату - в День святого Валентина.

Он опубликовал в Instagram милое фото со своей возлюбленной.

Пара нежно обнимается, а Ворошнов целует Ирине руку.

"Любовь витает в воздухе", - подписал он романтический снимок.

Николай Ворошнов и Ирина Скорикова закрутили роман (Фото: instagram.com/voroshnov)

Напомним, что Николай в первом сезоне "Зважені та щасливі" смог сбросить 85 кг, что и привело его к победе в проекте. После этого парень уехал в Канаду, занимался хоккеем и работал тренером. После окончания контракта вернулся в Украину и отправился на фронт.

Ворошнов также принял решение снова принять участие в проекте - уже в 9-м сезоне, куда пришел с весом 220 кг.

Ирина Скорикова после шоу "Холостяк" 3 сезон закрутила роман с героем проекта пластическим хирургом Андрем Искорневым, но их отношения продлились чуть больше года.

Пользователи сети поздравляют пару и желают им счастья, но признаются, что новость для них стала настоящим сюрпризом.

Самая красивая и самый замечательный человек за все сезоны Холостяка этого

Очень красивая пара, Ира мне еще с Холостяка нравилась...

Вот это новость!

Болела за Иру на шоу... болела за Колю... замечательная пара... пусть у вас не будет недостачи счастья.

Ой классно как!

Что? Ира? Обожаю ее! Как вы познакомились вообще?

Еще с Хлостяка Ирочка очень нравилась!

Вау! Класс, я рада за вас;

Серьезно? Класс! Поздравляю!

Скрин комментариев: instagram.com/voroshnov