Вот это поворот: победитель "Зважені та щасливі" признался в любви участнице "Холостяка"

Участники проектов "Зважені та щасливі" и "Холостяк" сделали романтическое признание
Участник шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон и победитель первого проекта Николай Ворошнов поделился с поклонниками счастливой новостью - у украинского воина-богатыря начались романтические отношения с Ириной Скориковой из романтического реалити "Холостяк-3".
Молодой человек решился на откровенное признание в самую "тематическую" дату - в День святого Валентина.
Он опубликовал в Instagram милое фото со своей возлюбленной.
Пара нежно обнимается, а Ворошнов целует Ирине руку.
"Любовь витает в воздухе", - подписал он романтический снимок.
Николай Ворошнов и Ирина Скорикова закрутили роман (Фото: instagram.com/voroshnov)
Напомним, что Николай в первом сезоне "Зважені та щасливі" смог сбросить 85 кг, что и привело его к победе в проекте. После этого парень уехал в Канаду, занимался хоккеем и работал тренером. После окончания контракта вернулся в Украину и отправился на фронт.
Ворошнов также принял решение снова принять участие в проекте - уже в 9-м сезоне, куда пришел с весом 220 кг.
Ирина Скорикова после шоу "Холостяк" 3 сезон закрутила роман с героем проекта пластическим хирургом Андрем Искорневым, но их отношения продлились чуть больше года.
Пользователи сети поздравляют пару и желают им счастья, но признаются, что новость для них стала настоящим сюрпризом.
Скрин комментариев: instagram.com/voroshnov