Новый Renault Duster построят на одной платформе с Lada Niva
Продажи кроссовера Renault Duster третьего поколения стартуют в 2024 году. Модель станет более внедорожной и получит гибридную версию, а базироваться будет на той же платформе, что российская Lada Niva следующей генерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar
По словам главы проекта Жюльен Ферри, как и в случае со следующей генерацией Lada Niva, в основу модели ляжет платформа CMF-B. Переход на новое шасси откроет путь к электрификации Дастера.
При этом "третий" Duster сохранит свои конкурентные преимущества, представляя собой многоцелевой практичный кроссовер с внедорожными способностями в полноприводной версии и прекрасным соотношением цена/качество.
Актуальный Renault Duster
Гибридную силовую установку PHEV автомобиль позаимствует у розеточного гибрида Renault Captur. В ее основе лежит 1,6-литровый атмосферный бензиновый мотор, агрегатированный со стартер-генератором, 5-ступенчатым "автоматом", электромотором и высоковольтным аккумулятором.
Суммарная мощность системы составит 160 лошадиных сил, а батарея емкостью 9,8 кВт∙ч обеспечить кроссоверу запас хода на чистой электротяге в 50 километров по циклу WLTP.
Концепт Dacia Bigster
Еще до смены поколения Дастера появится его 7-местная модификация Bigster, которая базируется на растянутой версии платформы CMF-B и станет первой моделью с новым логотипом Dacia. Дебютирует она уже во второй половине следующего года.
Что касается соплатформенной Lada Niva, то по словам президента АвтоВАЗа Николя Мора, ее производство стартует в 2024 году. Европейские цены на российский внедорожник составят от 12 до 16 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что кроссовер Duster получил "экстремальную" версию. Европейская модификация Renault Duster, выпускающаяся под брендом Dacia, обзавелась комплектацией Extreme Limited Edition.