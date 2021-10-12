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"Это несправедливо": глава ВОЗ призвал богатые страны приостановить бустерную вакцинацию

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, это несправедливо, пока Африке и другим странам не хватает вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ВОЗ.

Гебреисус подчеркнул, что мир должен прийти в себя.

"Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это худшее, что мы, как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала", - заявил он.

Напомним, бустерную вакцинацию уже начали некоторые страны Европы, а также США. А вот Япония планирует начать прививку населения дополнительной дозой вакцины в декабре.

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