Это было неизбежно: отношения Меган Маркл и принца Гарри начались с обмана

Меган Маркл и принц Гарри с самого начала их отношений планировали много путешествовать и не собирались привязывать себя к Британии для выполнения своих обязанностей, как монарших особ. Хотя общественность и сама королевская семья так думали в течение нескольких лет.

Такое заявление сделала Кэти Николл, королевский эксперт. Он считает, что решение стать "бродячими королевскими родственниками" Меган и Гарри приняли уже очень давно.

"Когда они были еще на этапе ухаживаний, Гарри рассказал другу о том, что они с Меган хотят путешествовать по миру, и это будет их целью", - утверждает эксперт, пишет DailyMail.

Тем не менее, скорость, с которой все произошло, многих удивило. Кэти Николл говорит, что герцог и герцогиня "не хотят застревать в одном месте" и хотят изменить ситуацию "на мировой арене".

Пока же на время карантина пара ведет оседлый образ жизни в особняке американского актера Тайлера Перри на голливудских холмах, который они арендуют (стоимость 20-40 тысяч долларов в месяц).

Несмотря на изначальные план, принц Гарри не очень доволен ситуацией в которой оказался, говорят источники. Сейчас он чувствует себя "немного не у руля" - без работы или друзей в Лос-Анджелесе.

"Гарри сейчас скучает по структуре своей жизни. У него нет друзей в Лос-Анджелесе, кроме Меган, и у него нет работы", - говорится в статье.

Тем не менее, эта ситуация помирила Гарри с братом Уильямом. Они болтают по видеосвязи, хотя в последнее время очень отдалились друг от друга.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри живут в Лос-Анджелесе в роскошном особняке, фото которого попало в СМИ.