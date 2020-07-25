Это только начало: Потап рассказал о своих свадьбах с Каменских и показал фото

Потап заинтриговал заявлением о своих свадьбах с Настей Каменских
Потап порадовал армию поклонников новыми свадебными снимками с Настей Каменских и заинтриговал заявлением о нескольких церемониях бракосочетания с возлюбленной.
Участники мега-популярного украинского дуэта Потап и Настя узаконили свои романтические отношения сначала на секретной свадьбе в США в Лас-Вегасе (где выступали на гастролях), а уже через два года - 23 мая 2019-го - расписались в Киеве и широко отпраздновали событие.
Первое мероприятие вообще никак не афишировали и держали в большой тайне, и артисты только недавно сделали громкое признание, по случаю первой годовщины своей "официальной" свадьбы в украинской столице.
Теперь Потап опубликовал в Instagram трогательные кадры со свадеб и добавил, что это только начало.
"Наши с Каменских свадьбы: Сценическая, Лас-Вегаская, Киевская, Клиповая, это только начало. I sing you, Hermosa", - написал музыкант.
Потап и Настя Каменских сыграли несколько свадеб (Фото: instagram.com/realpotap)
В сети восторгаются свадебными снимками и осыпают супругов комплиментами, отмечая при этом, что хорошего много не бывает.
Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap
Ранее сообщалось, что Потап показал горячую Каменских в кружевном бикини и назвал своей Тиной Кунаки.
Напомним, что недавно босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой во время отдыха на природе.