Это только начало: Потап рассказал о своих свадьбах с Каменских и показал фото

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап заинтриговал заявлением о своих свадьбах с Настей Каменских

Потап порадовал армию поклонников новыми свадебными снимками с Настей Каменских и заинтриговал заявлением о нескольких церемониях бракосочетания с возлюбленной.

Участники мега-популярного украинского дуэта Потап и Настя узаконили свои романтические отношения сначала на секретной свадьбе в США в Лас-Вегасе (где выступали на гастролях), а уже через два года - 23 мая 2019-го - расписались в Киеве и широко отпраздновали событие.

Первое мероприятие вообще никак не афишировали и держали в большой тайне, и артисты только недавно сделали громкое признание, по случаю первой годовщины своей "официальной" свадьбы в украинской столице.

Теперь Потап опубликовал в Instagram трогательные кадры со свадеб и добавил, что это только начало.

"Наши с Каменских свадьбы: Сценическая, Лас-Вегаская, Киевская, Клиповая, это только начало. I sing you, Hermosa", - написал музыкант.

Потап и Настя Каменских сыграли несколько свадеб (Фото: instagram.com/realpotap)

В сети восторгаются свадебными снимками и осыпают супругов комплиментами, отмечая при этом, что хорошего много не бывает.

Как же это круто, когда хочется жениться постоянно на одной и той же девушке!

Будьте счастливы, ребята! Вы волшебная пара!

Очень счастливы

Совет да любовь!

Это так красиво

Помню сценическую свадьбу и Ульяну. Классный был номер, а еще пророческий!

Самая, самая, самая - киевская! Хотя клиповая тоже очень красиво!

Это так красиво! Очень круто!

Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap

Ранее сообщалось, что Потап показал горячую Каменских в кружевном бикини и назвал своей Тиной Кунаки.

Напомним, что недавно босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой во время отдыха на природе.