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Это не импровизация, это война. Они готовили вторжение жестоко и цинично, - Зеленский

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия давно готовилась к вторжению в Украину. Он считает, что руководство РФ заранее планировало обстреливать города и мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Заговорили российские военные, которые взяли в плен наши защитники, сотни пленных. Среди них и пилоты самолетов, которые бомбили наших людей и наши города. Мы услышали их показания, мы увидели документы, карты и планы не вчерашнего дня. Это не импровизация, это война. Они готовили это вторжение жестоко и цинично, заведомо с нарушением правил ведения войны. Поэтому Харьков, поэтому Чернигов, поэтому Сумы, Мариуполь и другие города увидели чистое зло. Так было запланировано, но это не убьет нашу человечность", - заявил Владимир Зеленский.

Также в своем обращении президент Украины вновь призвал граждан России не молчать и выступить против войны.

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Война России против Украины