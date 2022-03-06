Это не импровизация, это война. Они готовили вторжение жестоко и цинично, - Зеленский

"Заговорили российские военные, которые взяли в плен наши защитники, сотни пленных. Среди них и пилоты самолетов, которые бомбили наших людей и наши города. Мы услышали их показания, мы увидели документы, карты и планы не вчерашнего дня. Это не импровизация, это война. Они готовили это вторжение жестоко и цинично, заведомо с нарушением правил ведения войны. Поэтому Харьков, поэтому Чернигов, поэтому Сумы, Мариуполь и другие города увидели чистое зло. Так было запланировано, но это не убьет нашу человечность", - заявил Владимир Зеленский.