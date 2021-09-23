И это еще без Tesla: доля электромобилей в автопроизводстве Германии превысила 20%

По итогам июля 2021 года все немецкие автопроизводителей суммарно выпустили 53 221 электромобиль. Это составляет 21,7% от общего количества автомобилей, произведенных в Германии в этом месяце. А ведь еще в марте 2020-го доля электрокаров в автомобильном производстве страны составляла 6,8%, а в январе 2019-го - и вовсе 3,2%.

Это ли не электромобильная революция, которая происходит прямо сейчас на наших глазах?!

Очевидно, что к концу 2021 году доля электрокаров в производстве еще вырастет, ведь вот-вот запустится новый завод Tesla под Берлином. Старт намечен на 9 октября: первым на конвейер встанет кроссовер Model Y, затем - хэтчбек Model 3. Причем, по информации РБК-Украина, очередь на обе модели уже сейчас растянулась до весны 2023 года.

Показательно, что выпуск электрокаров растет даже на фоне общего спада автопроизводства из-за пандемии коронавируса и одного из ее следствий - дефицита полупроводников в автопромышленности.

Так, по данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), производство автомобилей в Германии снизилось на 26% в прошлом месяце по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом выпуск электромобилей вырос на 9%.

Та же картина и в продажах. По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году общемировые продажи автомобилей сократились на 14% по сравнению с предыдущим годом, но сбыт электромобилей вырос с 2 до более чем 3 миллионов единиц.

Большая немецкая тройка - Volkswagen, Mercedes и BMW - ставят все новые цели в области наращивания выпуска электромобилей. Так, Volkswagen ожидает, что 50% его продаж в 2030 году будут составлять электромобили, а к 2040 году - все 100%!

Mercedes планирует полностью перейти на электричество к 2030 году на тех рынках, где для этого есть нормативные и инфраструктурные условия. BMW заявляет, что к 2030 году на полностью электрические автомобили будет приходиться не менее 50% мировых поставок компании.