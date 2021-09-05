100 лет без двух лет: Этилированный бензин окончательно ушел в историю

В ООН отчитались, что теперь в мире нигде нельзя легально приобрести этилированный бензин. Впервые он появился в 1923 году, а последней страной, использовавшей его, стал Алжир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNEP.
Представители программі ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявили, что токсичное наследие этилированного бензина официально подошло к концу. Алжир, последняя страна в мире, использовавшая такое топливо, наконец отказалась от него.
"Успешное соблюдение запрета на использование этилированного бензина является важной вехой для здоровья людей и окружающей среды в глобальном масштабе", - заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.
Топливная присадка тетраэтилсвинец, разработанная американским концерном GM в 1923 году, изначально стала технологическим прорывом, позволив повысить октановое число бензина и уменьшить разрушительное влияние детонации. Однако выхлоп двигателей, работающих на этилированном бензине, очень токсичен, а равно и пары самого топлива. Всюду, где этилированный бензин получал распространение, следовали эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, рака, и задержки развития у детей.
Как отмечают в ООН, запрет на использование этилированного топлива ежегодно спасает 1,2 миллиона жизней, экономя при этом мировой экономике 2,4 триллиона долларов США на медицинских и других расходах.
В 1996 году США стали одной из первых стран в мире, официально запретивших этилированный бензин. В ЕС он под запретом с 1 января 2001 года, хотя многие страны-члены запретили это топливо раньше.
Тем не менее еще в 2002 году этилированный бензин использовался в 117 странах, включая всю Африку. К 2006 году страны континента к югу от Сахары были свободны от свинца.
За последнее десятилетие все больше и больше стран отказывались от этилированного бензина, и, наконец, в сентябре 2020 года Алжир объявил, что его государственная нефтяная компания прекращает производство такого топлива.
Ранее сообщалось, что в Париже скорость автомобилей ограничили на отметке 30 км/ч. Новое ограничение введено с целью повышения безопасности дорожного движения.
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