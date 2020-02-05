Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса

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Гонки в Шанхае должны были состояться в апреле

Федерация спорта Шанхая отменила проведение всех соревнований в городе до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Таким образом, четвертый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, не состоится.

При этом Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением. Ранее сообщалось, что организаторы внимательно следят за тем, что происходит в стране из-за эпидемии.

Ранее из-за коронавируса было отменено проведение Гран-при Китая в чемпионате Формулы Е, который должен был состояться 21 марта.

В прошлом году победителем Гран-при Китая стал Льюис Хэмилтон.

В связи со вспышкой новой эпидемии в Китае уже были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу. В частности, из-за вируса отменили чемпионский бой украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса, который должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу.