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Эталон! Ольга Сумская очаровала ретро снимками 22-летней давности

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Ольга Сумская высказалась о прошлых ценностях телевидения

Ольга Сумская в честь праздника День работников телевидения, радио и связи 16 ноября опубликовала архивные фото и показала свой образ во время начала работы в телевидении в программе "Империя кино". 53-летняя украинская актриса вызвала массу восторженных отзывов у своих поклонников в сети, которые признались, что эти прошедшие 22 года только укрепили и подчеркнули природную красоту звезды.

Кадры Сумская выложила в свом Instagram, и сопроводила пост размышлениями о нынешнем и прошлом характере телевидения, его философии.

Ольга Сумская показала себя на фото 1997 года (Фото: instagram.com/olgasumska)

"1997 год, мое начало на ТВ, программа "Империя кино" на 1+1. Приятно вспомнить тот период жизни. Телевидение было совсем другим, более интеллигентным, поучительным", - отметила актриса и экс-ведущая.

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Ольга Сумская показала себя на фото 1997 года, когда была ведущей программы "Империя кино" (Фото: instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети восхищаются ретро снимками, однако подчеркивают, что с годами знаменитость становится только прекраснее. Также отмечают, что передача "Империя кино" была любимой для многих телезрителей

  • "Империя кино" любимая программа была. Скучаю...
  • Мне тогда было всего лишь семь лет, но помню эту передачу, и ждала с нетерпением. Но самое смешное что для своих родителей выступала, и представляла себя в роли ведущей. Спасибо вам большое за прекрасные воспоминания;
  • Неотразимы!
  • Возраст вас украсил!
  • Реально сейчас красивее и я вас оченб уважаю и люблю. Творческих успехов и вдохновения!
  • Сейчас вы лучше выглядите;
  • И усики тогда женщины не удаляли;
  • Тот момент, когда с годами только красивее;
  • Красивая в любой поре!
  • Время вам на пользу. Эталон!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.

Также мы писали о том, что Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.

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