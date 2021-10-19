Эстония запретит посещать заведения с ПЦР-тестом на COVID

Власти Эстонии вводят со следующей недели дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. В частности, отрицательный тест на COVID не позволит посещать закрытые общественные места, для допуска в которые необходимо иметь сертификат о вакцинации или перенесенной инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"С понедельника (25 октября - ред.) во всех тех местах, которые ранее были доступны на основании COVID-сертификата, по крайней мере до 10 января (2022 - ред.), вы больше не сможете делать это с отрицательным результатом теста", - цитирует издание главу правительства страны Каю Каллас.

По ее словам, посещать такие общественные места можно будет только на основании свидетельства о вакцинации или выздоровлении от коронавируса.

Как отмечает издание, новые ограничения не позволят с отрицательным результатом теста на коронавирус посещать кинотеатры, концерты и другие общественные места. При этом в них даже при наличии сертификата посетителям рекомендуется носить маски.

Кроме того, Департамент здравоохранения Эстонии получил право закрывать заведения, которые не будут соблюдать ограничения.