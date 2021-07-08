Эстония ввела COVID-тест на границе для невакцинированных иностранцев

Чтобы попасть в Эстонию, иностранцам придется иметь при себе негативные тесты на COVID. В частности, чтобы уменьшить срок самоизоляции - придется сделать дополнительный тест уже на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR .

По словам министра внутренних дел Эстонии Кристиана Яани, чтобы попасть в Эстонию, иностранцам придется иметь при себе один из перечисленных документов:

Тест на COVID, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы;

Тест на антиген, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы;

COVID-сертификат.

В частности, обязанность самоизоляции также распространяется, как на туристов, так и на граждан Эстонии.

Как отметила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анни Хярма, начиная с 19 июля, чтобы уменьшить сроки самоизоляции, несмотря на отрицательный тест на COVID, людям придется сделать дополнительные два теста: первый на границе и второй через шесть дней на территории Эстонии.