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Естонія вигнала з країни російського дипломата

Фото: Естонія вигнала з країни російського дипломата (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата. Він виправдовував агресію РФ, поширюючи пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу естонського МЗС.

"Сьогодні, 24 березня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало до себе тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило дипломатичну ноту про оголошення співробітника дипломатичного корпусу посольства персоною нон грата", - йдеться у заяві.

Вказано, що російський дипломат підривав безпеку та конституційний устрій Естонії, поширював пропаганду, що виправдовує військові дії Росії, і викликав розкол в естонському суспільстві.

Він також звинувачується у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Нагадаємо, раніше Естонія оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

Також ми писали, що Естонія вислала посла Росії із країни у відповідь на аналогічні дії російської сторони.

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Російська ФедераціяЕстоніяДипломатичні відносини