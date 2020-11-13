Эстония ужесточает карантин из-за COVID-19

Правительство Эстонии ужесточило карантинные правила в стране из-за распространения коронавируса. Новые ограничения вступят в силу с понедельника, 16 ноября.

Об этом сообщает Delfi.

Так, в стране будет разрешено посетителям магазинов и торговых центров передвигаться максимум по двое и при соблюдении дистанции в два метра с другими людьми. Ограничения не распространяются на семьи, персонал и места оказания услуг - аптеки, банки, салоны красоты и т.д.

В заведениях общепита, развлекательных и культурных учреждениях (театры, кинотеатры, ночные клубы) разрешено собираться группами до 10 человек. Расстояние между группами должно быть не менее двух метров. При этом ограничения не действуют, если люди сидят в зале театра или кино.

Мероприятия с посадочными местами разрешено проводить при не более чем 50% заполняемостью. Максимальное количество участников не должно превышать 750 человек.

Также в стране все развлекательные заведения и общепит должны быть закрыты с полуночи и до 6 утра. Продажа еды на вынос разрешена.

В Эстонии за последние дни зафиксирован резкий рост заболеваемости. За 11 ноября в стране выявили 374 случая COVID-19, при этом заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения составила 166. Месяц назад этот показатель был 43, а в начале августа - 1.

Днями РБК-Украина писало, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.

Также сообщалось, что премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что из-за COVID-19 настают "темные времена". В связи с этим в стране планируют ввести запрет на продажу алкоголя в вечернее время.