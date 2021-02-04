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Эстония рекомендует COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей

Автор: РБК-Украина

Рабочая группа по иммунопрофилактике Эстонии рекомендует использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для пожилых людей. Таким образом, в стране ним будут прививать вакциной людей до 70 лет.

Об этом сообщает ERR.

"Данных об эффективности этой вакцины для пожилых людей в настоящее время недостаточно, поскольку их вовлекли в исследования позднее, время наблюдения было слишком коротким, а случаев COVID в исследованиях было слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы", - заявил член комитета по лекарственным препаратам Алар Ирс.

Он отметил, что участниками испытаний вакцины в основном были в возрасте от 18 до 55 лет.

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"Поскольку возникновение достаточного количества антител было установлено и у людей старшего возраста, и вакцина лучше переносилась пожилыми, чем молодыми, то на основании этих результатов можно сделать обобщения до 70 лет", - добавил Ирс.

При этом Ирс добавил, что другие вакцины от COVID будут рекомендованы для вакцинации людей старше 70 лет.

Напомним, ранее Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

Кроме того, Финляндия рекомендовала применение вакцины AstraZeneca для людей до 70 лет.

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