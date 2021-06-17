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Эстония пожертвует Украине 200 тысяч доз вакцин от COVID

Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии пожертвует Украине 200 тысяч доз вакцин от коронавируса. ранее Эстония заявила о планах предоставить 900 тысяч вакцин странам Восточного партнерства и COVAX.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.

"В двустороннем порядке мы передадим 100 тысяч доз вакцины нашему другу Украине. Кроме того, Эстония нашла возможность пожертвовать еще 100 тысяч доз оставшихся вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец заявила, что Эстония пожертвует 800 тысяч доз вакцины от коронавируса Astrazeneca.

"Среди них наиболее важны партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армению, Азербайджан и Беларусь", - заявила Лийметс.

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ЭстонияУкраинаВакцина от коронавирусаКоронавирусвакцинация