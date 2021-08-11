Эстония объявила чрезвычайную ситуацию из-за COVID
Сегодня, 11 августа Департамент здоровья Эстонии объявил чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за стремительного роста заражений коронавирусом. В больницах страны не хватает коек для пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"На данный момент предоставление планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные кровати для пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Указано, что в большинстве случаев в больницы попадают пациенты, которые не были вакцинированы от COVID-19.
"Это дает надежду, что потребность в стационарном лечении останется меньше по сравнению с пиком во время последней волны коронавирус", - указано в сообщении.
Отмечено, что чрезвычайная ситуация объявляется с целью, чтобы больницы могли добавить больше коек, финансируемых государством, для пациентов с COVID-19.
Предполагается, что больницы будут готовы принимать больше пациентов с 20 августа.
Сейчас в стране с диагнозом COVID-19 госпитализированы 63 человека, из них интенсивная терапия нужна четырем пациентам, из которых три человека находятся на искусственной вентиляции легких.
Известно, что в прошлом году Эстония уже вводила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.
Тогда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом, режим ЧС действовал до 1 июля 2021 года.