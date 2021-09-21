Эстония может начать вакцинацию третьей дозой в октябре

Так, министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк представил правительству план вакцинации на ближайшие месяцы, который предусматривает, в том числе, введение дополнительных и бустерных доз вакцины.

По его словам, третья доза вакцины в Эстонии уже предлагается. В частности, по решению врача дополнительную прививку могут сделать люди со слабым иммунитетом.

"После получения разрешения на продажу мы также готовы сразу предлагать бустерные дозы с мРНК-вакциной, в первую очередь подверженным повышенному риску работникам здравоохранения, сотрудникам и клиентам домов попечения, у них прошло больше всего времени после завершения курса вакцинации", заявил глава Минздрава.

Сейчас Эстония ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств относительно ходатайства Pfizer о получении разрешения на продажу бустерных доз, которая должна быть озвучена в начале октября