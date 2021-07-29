Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты, - Минздрав

Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут выдавать гражданам Украины после двух прививок от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко .

"Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданных украинскими врачами, а также цифровые СOVID-сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины", - сказал он во время встречи с эстонскими коллегами.

Министр поблагодарил власти Эстонии за помощь с вакцинами от коронавируса и за первую партию в 52 тысячи доз AstraZeneca.