Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты, - Минздрав

Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут выдавать гражданам Украины после двух прививок от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
"Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданных украинскими врачами, а также цифровые СOVID-сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины", - сказал он во время встречи с эстонскими коллегами.
Министр поблагодарил власти Эстонии за помощь с вакцинами от коронавируса и за первую партию в 52 тысячи доз AstraZeneca.
Напомним, вчера, 28 июля, в Украину доставили партию из 52,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca от Эстонии. Всего эстонские власти передадут 200 тысяч доз.
Следующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, изначально составленном для Эстонии. Их будут передавать Украине в рамках глобального механизма COVAX.