В Эстонии выявили случаи тромбоза после вакцинации препаратами AstraZeneca и Pfizer

В Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй - Pfizer.

Как сообщается, первый случай тромбоза зафиксирован у человека, который получил прививку препаратом AstraZeneca. Он скончался.

Второй случай тромбоза был выявлен у 82-летнего мужчины после вакцинации Pfizer. Тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушение зрения. Жизни человека ничего не угрожало.

"Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой", - сказала советник по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирс.