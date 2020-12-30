В Эстонии вечеринка для военных сил обороны стала очагом коронавируса

Фото: военные Эстонии (flickr com nato 2.)

В Эстонии 45 военнослужащих сил обороны и гражданских лиц устроили вечеринку, после которой выявилось четыре случая заражения коронавирусом. Изолированы 11 человек.

Об этом сообщил командующий вооруженными силами генерал-майор Мартин Херем, передает ERR.

21 декабря в Выруском уезде под открытым небом состоялось мероприятие с участием личного состава тылового батальона второй пехотной бригады, в котором приняли участие 45 кадровых военных и гражданских лиц. Список участников мероприятия представлен департаменту здоровья.

Вечеринка была проведена с соблюдением утвержденных правительством требований безопасности, утверждает главный штаб.

В мероприятии приняли участие также трое сотрудников "скорой помощи" города Выру, которые работают и в силах обороны. На сегодняшний день все они, и еще один участник застолья инфицированы COVID-19.

Командующий заявил, что всех участников мероприятия обязательно протестируют на коронавирус.

Напомним, 15 декабря правительство Эстонии одобрило план вакцинации населения от коронавируса. Таким образом там готовятся к предоставлению разрешения на использование в ЕС первых вакцин от COVID-19.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что в Таллинне правительство введет жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса. Новые ограничения действуют с 28 декабря до 17 января.