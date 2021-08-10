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В Эстонии упростят увольнение работников, выступающих против вакцинации и COVID-тестов

Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии достигло договоренности о процедуре, которая упростит работодателям возможность увольнять работников. В частности, тех, кто выступает против вакцинации и тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк заявил, что у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста на COVID.

"Мы считаем, что в случае широкого распространения коронавируса рабочие места, где сотрудник контактирует с более чем 50 людьми, считаются подверженными более высокому риску заражения. В этих ситуациях целесообразно прежде всего предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста", - заявил он.

Кроме того, правительство предлагает предоставить работодателям возможность в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование.

Министр здоровья отметил, что в качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску.

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ЭстонияВакцинацияКоронавирус