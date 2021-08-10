ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Эстонии упростят увольнение работников, выступающих против вакцинации и COVID-тестов

Новина українською →
Эстония, Вторник 10 августа 2021 19:09
В Эстонии упростят увольнение работников, выступающих против вакцинации и COVID-тестов Фото: В Эстонии упростят увольнение работников, выступающих против вакцинации и COVID-тестов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии достигло договоренности о процедуре, которая упростит работодателям возможность увольнять работников. В частности, тех, кто выступает против вакцинации и тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк заявил, что у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста на COVID.

"Мы считаем, что в случае широкого распространения коронавируса рабочие места, где сотрудник контактирует с более чем 50 людьми, считаются подверженными более высокому риску заражения. В этих ситуациях целесообразно прежде всего предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста", - заявил он.

Кроме того, правительство предлагает предоставить работодателям возможность в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование.

Министр здоровья отметил, что в качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Вакцинация Коронавирус
NEWS
На Донбассе ранили трех украинских военных
На Донбассе ранили трех украинских военных
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости