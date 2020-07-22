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В Эстонии у трех сезонных работников из Украины выявили COVID-19

Автор: РБК-Украина

Пассажиров спецрейса отправили на двухнедельный карантин

У троих украинских сезонных работников обнаружили COVID-19. Они прилетели в Эстонию спецрейсом 21 июля.

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Об этом сообщает ERR.

На борту самолета находилось 170 украинцев. По прибытию в аэропорт они все сдали тест на коронавирус.

Всех пассажиров самолета отправили на двухнедельный карантин, после чего они повторно сдадут тест на коронавирус.

Спецрейс был организован Торгово-сельскохозяйственной палатой Эстонии. Все расходы (перелет, тесты, пребывание на карантине) оплатят работодатели.

Напомним, Румыния продлила запрет на въезд иностранцев до 15 августа.

Кроме того, в Минздраве назвали главное условие для открытия границ ЕС для украинцев.

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