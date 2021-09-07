В Эстонии глава департамента здоровья подал в отставку из-за испорченных вакцин. В холодильных камерах из-за ненадлежащего температурного режима было испорчено минимум 100 тысяч доз вакцин на сумму свыше 3 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.
Юллар Ланно заявил, что берет на себя ответственность за инцидент.
"Никто, кроме директора, не может взять на себя ответственность. Это была моя инициатива. Нет оснований искать кого-то другого", - сказал чиновник.
Он будет продолжать исполнять должностные обязанности в течение двух недель, пока не будет назначен новый руководитель ведомства.