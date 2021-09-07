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В Эстонии глава департамента здоровья подал в отставку из-за испорченных вакцин

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Эстония, Вторник 07 сентября 2021 02:28
В Эстонии глава департамента здоровья подал в отставку из-за испорченных вакцин Фото: в Эстонии глава департамента здоровья подал в отставку из-за испорченных вакцин (ERR)
Автор: Анна Полисученко

В Эстонии глава департамента здоровья подал в отставку из-за испорченных вакцин. В холодильных камерах из-за ненадлежащего температурного режима было испорчено минимум 100 тысяч доз вакцин на сумму свыше 3 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.

Юллар Ланно заявил, что берет на себя ответственность за инцидент.

"Никто, кроме директора, не может взять на себя ответственность. Это была моя инициатива. Нет оснований искать кого-то другого", - сказал чиновник.

Он будет продолжать исполнять должностные обязанности в течение двух недель, пока не будет назначен новый руководитель ведомства.

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