В Эстонии глава департамента здоровья подал в отставку из-за испорченных вакцин. В холодильных камерах из-за ненадлежащего температурного режима было испорчено минимум 100 тысяч доз вакцин на сумму свыше 3 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ERR .

Юллар Ланно заявил, что берет на себя ответственность за инцидент.

"Никто, кроме директора, не может взять на себя ответственность. Это была моя инициатива. Нет оснований искать кого-то другого", - сказал чиновник.

Он будет продолжать исполнять должностные обязанности в течение двух недель, пока не будет назначен новый руководитель ведомства.