В Эстонии с 17 мая вакцинироваться от COVID смогут все желающие

В Эстонии с 17 мая разрешат вакцинироваться от коронавируса всем желающим. Изначально в стране планировали прививать людей в возрасте от 40 до 49 лет.
Об этом сообщает местное издание ERR.
Таким образом, с 17 мая подать заявку на вакцинацию смогут все желающие в возрасте с 16 до 49 лет. До этого в стране вакцинировали людей старше 50 лет.
Со следующего понедельника вакцины будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности населения. Таким образом, Таллинн получит большее количество вакцин.
В Эстонии рассчитывают, что до конца августа вакцину получат 70% населения страны.
Ранее РБК-Украина писало, что семь стран Евросоюза, в том числе и Эстония, в мае начнут тестирование COVID-паспортов.
Также сообщалось, что в начале апреля Эстония временно приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca граждан моложе 60 лет из-за риска возникновения тромбов. Позже запрет был снят.
Напомним, в Украине по состоянию на 10 мая на вакцинацию от COVID-19 записались более полумиллиона человек.