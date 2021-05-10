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В Эстонии с 17 мая вакцинироваться от COVID смогут все желающие

Автор: Игорь Литвиненко

В Эстонии с 17 мая разрешат вакцинироваться от коронавируса всем желающим. Изначально в стране планировали прививать людей в возрасте от 40 до 49 лет.

Об этом сообщает местное издание ERR.

Таким образом, с 17 мая подать заявку на вакцинацию смогут все желающие в возрасте с 16 до 49 лет. До этого в стране вакцинировали людей старше 50 лет.

Со следующего понедельника вакцины будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности населения. Таким образом, Таллинн получит большее количество вакцин.

В Эстонии рассчитывают, что до конца августа вакцину получат 70% населения страны.

Ранее РБК-Украина писало, что семь стран Евросоюза, в том числе и Эстония, в мае начнут тестирование COVID-паспортов.

Также сообщалось, что в начале апреля Эстония временно приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca граждан моложе 60 лет из-за риска возникновения тромбов. Позже запрет был снят.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 мая на вакцинацию от COVID-19 записались более полумиллиона человек.

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Новости Украины ЭстониявакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса