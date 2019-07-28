Эстетика: Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото

Тина Кароль не перестает радовать свою армию фанов чувственными и "горячими", яркими и соблазнительными фото, на которых предстает во всей красе и разжигает сердца поклонников откровенными образами. Около недели назад украинская поп-дива дала большой сольник в Одессе, собрав аншлаг, и для закрепления своего почетного места в душе меломанов с завидной частотой публикует в Instagram новые обворожительные снимки - как услада для их глаз.

Сегодня артистка показала в сети кадр, на котором в профиль присела на коленки на мягком кресле-шезлонге. Певица облачилась в темный легкий открытый наряд, который подчеркнуто демонстрирует изящные соблазнительные формы 34-летней звезды.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

В комментариях к фото поклонники артистки осыпают ее восторженными отзывами, купают в комплиментах и даже признаются в любви.

Бог дал все;

Красотка;

Твоя любовь дает нам всем воодушевление! Воодушевление ездить на твои концерты на бесконечно большие расстояния, быть с тобой везде и всегда любить и оберегать, молимся за тебя каждый день! Твоя ФанТина;

Красунечка;

Эстетика!

Ты наша луна, а мы твои звездочки! Любим! Тина, ты слышишь? Любим тебя!

Спасибо родителям. За такую розу... Ты супер... Так держать... Умница...

Нереальная;

Классно. Смотришся;

Идеальная;

О, ракета!

Тина, я тобой восхищаюсь, ты моя любимая певица...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль восхитила лицом без макияжа. Поклонники отметили, что 34-летняя певица выглядит будто подросток.

Также мы писали о том, что не так давно Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в красном платье. Выбранный наряд очень выгодно подчеркнул стройные формы певицы.