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Эстетика: Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.07.2019 - 20:33
Эстетика: Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль показала в сети очередной "горячий" снимок

Тина Кароль не перестает радовать свою армию фанов чувственными и "горячими", яркими и соблазнительными фото, на которых предстает во всей красе и разжигает сердца поклонников откровенными образами. Около недели назад украинская поп-дива дала большой сольник в Одессе, собрав аншлаг, и для закрепления своего почетного места в душе меломанов с завидной частотой публикует в Instagram новые обворожительные снимки - как услада для их глаз.  

Сегодня артистка показала в сети кадр, на котором в профиль присела на коленки на мягком кресле-шезлонге. Певица облачилась в темный легкий открытый наряд, который подчеркнуто демонстрирует изящные соблазнительные формы 34-летней звезды.   

Эстетика: Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

В комментариях к фото поклонники артистки осыпают ее восторженными отзывами, купают в комплиментах и даже признаются в любви.

  • Бог дал все;
  • Красотка;
  • Твоя любовь дает нам всем воодушевление! Воодушевление ездить на твои концерты на бесконечно большие расстояния, быть с тобой везде и всегда любить и оберегать, молимся за тебя каждый день! Твоя ФанТина;
  • Красунечка;
  • Эстетика!
  • Ты наша луна, а мы твои звездочки! Любим! Тина, ты слышишь? Любим тебя!
  • Спасибо родителям. За такую розу... Ты супер... Так держать... Умница...
  • Нереальная;
  • Классно. Смотришся;
  • Идеальная;
  • О, ракета!
  • Тина, я тобой восхищаюсь, ты моя любимая певица...

Эстетика: Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль восхитила лицом без макияжа. Поклонники отметили, что 34-летняя певица выглядит будто подросток. 

Также мы писали о том, что не так давно Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в красном платье. Выбранный наряд очень выгодно подчеркнул стройные формы певицы. 

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