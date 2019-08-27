ЕСПЧ оштрафовал Россию за арест и смерть Магнитского

Европейский суд по правам человека оштрафовал Российскую Федерацию на 34 тысячи евро за незаконный арест и смерть в СИЗО экс-юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно решению суда, российские власти нарушили право Магнитского на справедливое правосудие, жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти. Решение обнародовали 27 августа.

В материалах дела указано, что первую жалобу в ЕСПЧ подал сам Магнитский. После его смерти две жалобы подали вдова юриста Наталья Жарикова и его мать Наталья Магнитская.

В жалобах указаны условия содержания под стражей, ненадлежащее оказание медицинской помощи и несправедливость обвинения Магнитского в уклонении от уплаты налогов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания после выхода из Евросоюза (Brexit) намеренна задействовать "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что юрист фонда Hermitage Capital Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в налоговых преступлениях. Он провел в СИЗО около года, где в возрасте 37 лет умер, не дождавшись суда. Установлено, что причиной смерти Магнитского стало несвоевременное оказание ему медицинской помощи. Родные юриста и правозащитники уверены, что к гибели Магнитского причастны сотрудники колонии и высшие органы власти.