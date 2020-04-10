Еще у троих военнослужащих подтвердили коронавирус

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что 9 апреля военнослужащий Винницкого гарнизона, после ухудшения состояния здоровья, был госпитализирован в Военно-медицинского клинического центра Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония".

"После соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, сегодня подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военному дважды проводили экспресс-тест на коронавирус, которые давали отрицательный результат.

Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Также инфицирование коронавирусом подтвердили у двоих военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.

"С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сегодня поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Напомним, 8 апреля, в Вооруженных силах Украины подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Также 9 апреля было подтверждено заболевание коронавирусом у двоих военнослужащих.