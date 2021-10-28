Еще семь областей перейдут в "красную" зону, а подросток на Infiniti устроил смертельное ДТП: новости за 27 октября

Еще семь областей переходят в "красную" зону с 30 октября, в Харькове подросток на Infiniti устроил смертельное ДТП, "Динамо" победило "Мариуполь" и проходит в четвертьфинал Кубка Украины. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 октября - в материале РБК-Украина.

Еще семь областей переходят в "красную" зону с 30 октября

В Украине значительно расширили "красную" зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше.

В "красную" зону карантина с 30 октября переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.

На Закарпатье произошло землетрясение

7 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Известно, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

Россия после поражения по делу "скифского золота" начала угрожать музеям Нидерландов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда Амстердама по делу "скифского золота". Она назвала это "опасным прецедентом" и пригрозила нидерландским музеям.

Как считает Захарова, голландские судьи "полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является наследием народов Крымского полуострова", потому что именно там артефакты были найдены.

Гнал на "красный". В Харькове подросток на Infiniti устроил смертельное ДТП

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария. В 20:40 на пересечении улиц Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti на высокой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров другой машины получили травмы. Виновником аварии оказался 16-летний харьковчанин, который находился за рулем Infiniti. Его уже задержала полиция.

Все подробности резонансного ДТП - в материале РБК-Украина.

У Путина расценили заявление Зеленского о Крыме как "территориальные претензии"

У президента России Владимира Путина отреагировали на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупированный Крым со временем вернется. Это заявление расценили как "территориальные притязания".

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Динамо" победило "Мариуполь" и проходит в четвертьфинал Кубка Украины

Киевское "Динамо" в матче 1/8 Кубка Украины одолело "Мариуполь" со счетом 2:1. Благодаря этой победе киевляне проходят в четвертьфинал турнира.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В Украину идет осенняя "жара": где будет +18 уже скоро

Погода в Украине принесет сильное потепление на выходных. В некоторых областях нас ждет температура до +18 градусов.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине до конца октября, читайте в материале Styler.